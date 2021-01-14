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Дуров перерахував президентів-користувачів Telegram: Путіна і Трампа там немає

Четвер, 14 січня 2021, 14:30
 

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що на тлі припливу нових користувачів свої телеграм-канали завели президенти Бразилії та Туреччини.

Джерело: повідомлення Дурова в Telegram

Пряма мова: "Можливо, ми є свідками найбільшої цифрової міграції в історії людства.

Для нас велика честь, що політичні лідери, а також численні громадські організації покладаються на Telegram для боротьби з дезінформацією і поширення інформації про важливі проблеми в своїх громадах".

Деталі: За його словами, Telegram уже користуються президенти Мексики, Франції, України, Узбекистану, Тайваню, а також прем'єр-міністри Сінгапуру, Ефіопії і Ізраїлю.

Дуров нагадав, у всіх цих каналів в якості верифікації у назві стоїть синя галочка.

Передісторія: 

Раніше Дуров заявив, що на початку січня аудиторія Telegram сягнула 500 мільйонів користувачів.

Зростання кількості нових юзерів Telegram пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.

Месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Українська правда

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