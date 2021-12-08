Захист контенту і видалення повідомлень за датою: Telegram випустив чергове оновлення

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Месенджер Telegram випустив чергове оновлення - зокрема, додали можливість встановити заборону на зберігання або пересилання будь-якого контенту у чатах.

Про це повідомляється у блозі месенджера.

Захищений контент у групах і каналах

"Цим оновленням Telegram допомагає авторам захистити контент, який вони публікують у Telegram, і забезпечити його доступність лише для цільової аудиторії", - пишуть у компанії.

Власники груп і каналів, які хочуть залишити свій вміст лише для учасників, можуть обмежити пересилання повідомлень зі свого чату, що також запобігає створенню знімків екрана та обмежує можливість збереження медіафайлів із публікацій.

Щоб змінити можливість користувачів пересилати повідомлення, варто відкрити сторінку інформації про групу або канал > Група/Тип каналу > Обмежити збереження вмісту.

Видалити повідомлення за датою

Користувачі Telegram можуть будь-коли видалити будь-які повідомлення з розмови.

"За допомогою цього оновлення ви можете очистити історію чату за певний день або діапазон дат у будь-якому чаті один на один", - пояснили в Telegram.

Щоб відкрити календар, необхідно торкнутися рядка дати, що з’являється під час скролінгу чату, а потім обрати дні, які потрібно очистити.

Очищення історії за датою наразі працює лише в чатах один на один, але повідомлення в будь-якому чаті можна налаштувати на автоматичне видалення через день, тиждень або місяць після надсилання.

Анонімні публікації в публічних групах

У месенджері адміністратори груп та каналів тепер можуть залишати коментарі анонімно від імені самих каналів, а не від власного імені.

Нові способи авторизації через дзвінок

Відтепер деяким мобільним пристроям буде запропонована можливість отримати дзвінок від Telegram, а потім ввести кілька цифр номера телефону, який телефонував, замість того, щоб отримувати коди через текстове повідомлення.

Приєднання до груп та каналів

Також у месенджері додали можливість надсилати запит на приєднання до груп та каналів.

Отримавши запит, адміністратори можуть зв'язатися з користувачами для його підтвердження.

Розробники кажуть, що це відкриває для адміністраторів нові можливості: вони можуть підтвердити запит, якщо користувач просто прийняв внутрішні правила, або здійснив якусь пожертву авторам каналу чи групи.

Нагадаємо:

Месенджер Telegram Web Z оновлено до альфа версії 1.23.

Економічна правда