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Глава МВС Німеччини хоче жорсткіших кроків для протидії забороненому контенту у Telegram

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:56
 
getty images

Міністерка внутрішніх справ у новому німецькому уряді Ненсі Фезер висловилася за посилення боротьби з нелегальним контентом, що поширюється у Telegram-каналах з сотнями підписників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Ми маємо більш рішуче діяти проти підбурювання до насильства і ненависті в мережі", - заявила вона.

Ще навесні Федеральний офіс юстиції відкрив два провадження проти Telegram за порушення німецького законодавства щодо мережі. 

Фезер скзаал, що компанія так і не відповіла на листи від федерального уряду, і таке ставлення неприйнятне.

Вона зазначила, що приватна переписка в месенджері не підпадає під німецький закон про правила у мережі, проте якщо йдеться про канали, які можуть мати сотні тисяч підписників, на них мають поширюватися такі ж правила, як на Facebook або Twitter.

"Це означає, що явно кримінальний контент має видалятися протягом 24 годин, нелегальний контент - протягом тижня", - сказала Фезер.

На додачу. за її словами, на публічні канали має поширюватися зобов’язання звітувати до Федерального офісу кримінальної поліції.  

Європейська правда

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