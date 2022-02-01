Відеоналіпки і нові емодзі: Telegram випустив чергове оновлення

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Месенджер Telegram презентував чергове оновлення - у новій версії, зокрема, з'явилися відеоналіпки та удосконалені реакції.

Про це повідомляється у блозі Telegram.

Відеоналіпки

У Telegram кажуть, що анімовані наліпки "є ідеально чіткими і водночас надзвичайно легкі" - одна наліпка займає щонайбільше 30 кілобайтів.

Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator.

Сьогодні ми даємо змогу додавати до застосунку анімовані наліпки, які можна створити простим конвертуванням з відеофайлу. Тепер кожен може легко створити анімовані наліпки - для цього достатньо будь-якого відеоредактора", - йдеться у повідомленні.

За посиланням - інструкція, як створити відеоналіпки.

Удосконалені реакції

Щоб залишити реакцію з великою анімацією, тепер потрібно довше потримати емодзі.

"Подібно до інтерактивних емодзі, реакції тепер є синхронізованими. Якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним", - кажуть у Telegram.

Також до реакцій додали статус прочитання. Якщо в чаті є реакції на повідомлення, яких ще не бачили, нова кнопка ♡ дасть змогу їх переглянути.

Крім цього, в оновленому додатку набір реакцій доповнився п'ятьма новими емодзі.

Також серед поліпшень - якісніші виклики, перекладач у сторінках миттєвого перегляду (та в розділі "Про себе" на iOS), можливість беззвучно надіслати повідомлення з меню поширення.

Економічна правда