WhatsApp буде ділитись з Facebook особистими даними користувачів

Месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Про повідомляється на сайті компанії.

"Будучи однією з компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і надає інформацію іншим компаніям Facebook.

Ми можемо використовувати інформацію, отриману від цих компаній, а вони можуть використовувати інформацію, надану нами, щоб забезпечувати функціонування наших послуг ", - йдеться в нових правилах.

Мессенджер може ділитися з Facebook реєстраційними даними аккаунта користувача, даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами в тексті вакансії, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

Нагадуємо:

На початку грудня 2020 року Федеральна торгова комісія США і майже кожен американський штат подали позови, звинувачуючи компанію в порушенні антимонопольного законодавства. Вони вимагають, щоб компанія продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.