За 3 доби до Telegram приєдналося 25 мільйонів нових користувачів: з чим це пов'язано

Лише за останні 3 доби до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу - загалом кількість активних користувачів Telegram перевалила за 500 мільйонів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні месенджера.

"Telegram перевищив позначку в 500 мільйонів активних користувачів.



Лише за останні 72 години до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу", - написала команда Telegram.

Тим часом, як зазначає The Telegraph, Telegram став другим за скачуванням додатком в США.

Видання пише, що після блокування аккаунта президента США Трампа у Twitter та видалення з App Store та Google Play популярної серед правих радикалів платформи Parler, в Telegram активізувалися Трамп і найближче коло його союзників.

Також ріст нових користувачів Telegram пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.

Нагадаємо:

Месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

У п'ятницю ввечері 8 січня Google оголосив, що заблокував у своєму магазині популярний серед прибічників Дональда Трампа додаток Parler.

Після блокування свого особистого облікового запису Трамп розкритикував дії Twitter на офіційному аккаунті @POTUS, що має статус урядового аккаунту. Ці твіти були швидко видалені адміністрацією. Трамп спробував запостити ті самі дописи на аккаунті своєї кампанії @TeamTrump, після чого мережа заблокувала на постійній основі цей обліковий запис.

Економічна правда