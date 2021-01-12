За 3 доби до Telegram приєдналося 25 мільйонів нових користувачів: з чим це пов'язано
Лише за останні 3 доби до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу - загалом кількість активних користувачів Telegram перевалила за 500 мільйонів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні месенджера.
"Telegram перевищив позначку в 500 мільйонів активних користувачів.
Лише за останні 72 години до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу", - написала команда Telegram.
Тим часом, як зазначає The Telegraph, Telegram став другим за скачуванням додатком в США.
Видання пише, що після блокування аккаунта президента США Трампа у Twitter та видалення з App Store та Google Play популярної серед правих радикалів платформи Parler, в Telegram активізувалися Трамп і найближче коло його союзників.
Також ріст нових користувачів Telegram пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.
Нагадаємо:
Месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.
У п'ятницю ввечері 8 січня Google оголосив, що заблокував у своєму магазині популярний серед прибічників Дональда Трампа додаток Parler.
Після блокування свого особистого облікового запису Трамп розкритикував дії Twitter на офіційному аккаунті @POTUS, що має статус урядового аккаунту. Ці твіти були швидко видалені адміністрацією. Трамп спробував запостити ті самі дописи на аккаунті своєї кампанії @TeamTrump, після чого мережа заблокувала на постійній основі цей обліковий запис.
Економічна правда
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