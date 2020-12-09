УЗ відновлює курсування поїзда Миколаїв – Рахів на зимові свята
"Укрзалізнця" відновлює курсування поїзда №134/133 Миколаїв – Рахів на зимові свята, зокрема, із Миколаєва поїзд відправлятиметься із 23 грудня, із Рахова - із 25 грудня.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що квитки на поїзд можна придбати в залізничних касах та онлайн.
"Так, із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року.
Із Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: Київ - Івано-Франківськ, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчук - Івано-Франківськ.
Раніше Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках : Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.
Економічна правда
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