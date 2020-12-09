УЗ возобновляет курсирование поезда Николаев - Рахов на зимние праздники

"Укрзализнця" возобновляет курсирования поезда №134/133 Николаев - Рахов на зимние праздники, в частности, из Николаева поезд будет отправляться с 23 декабря, с Рахова - с 25 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

"Так, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

"Укрзализныця" назначила еще 3 дополнительных поезда на зимние праздники: Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчуг - Ивано-Франковск.

Ранее Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/ Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.

Экономическая правда