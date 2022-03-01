УЗ причепить додаткові вагони до поїзда Київ - Варшава

Укрзалізниця заявила, що причепить додаткові вагони до поїзда №67 Київ - Варшава, щоб забезпечити вивїзд передусім жінок та дітей з Києва. Також додаткові вагони причеплені до поїзда №36 сполученням Одеса - Перемишль.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

"На кордоні з Польщею цим пасажирам буде наданий спеціальний поїзд з польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу і все необхідне для проживання на перший час", - йдеться у повідомленні.

Поїзд відправиться з Київського вокзалу о 19:13.

"Щоб забезпечити попит на виїзд за кордон всіх бажаючих пасажирів, додаткові вагони по станції Львів також причеплені до поїзда №36 сполученням Одеса - Перемишль", - додають в УЗ.

Крім цього, для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до держкордону України з країнами ЄС, призначені дизель-поїзди, що курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.

Поїзд № 7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 1 березня о 09:00;

поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 1 березня о 14:00.

"Посадка у дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку. З приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі просимо уважно стежити за оголошеннями на вокзалі", - кажуть в УЗ.

Також Укрзалізниця додає ще один рейс з Києва до Львова. Поїзд Інтерсіті відправиться з вокзалу Дарниця о 12:40.

Економічна правда