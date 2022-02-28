В УЗ пояснили, як повернути квитки на скасовані поїзди

В "Укрзалізниці" дали роз'яснення пасажирам, які хочуть повернути квитки на скасовані через війну рейси.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Усі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасований у зв‘язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", – кажуть у компанії.

Економічна правда