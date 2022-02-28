В УЗ пояснили, як повернути квитки на скасовані поїзди
Понеділок, 28 лютого 2022, 14:53
В "Укрзалізниці" дали роз'яснення пасажирам, які хочуть повернути квитки на скасовані через війну рейси.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Усі пасажири, які хочуть повернути квитки на поїзд, який був скасований у зв‘язку з воєнними діями, можуть зробити це в претензійному порядку протягом двох місяців з моменту відправки або тоді, коли ситуація в країні стабілізується", – кажуть у компанії.
Економічна правда
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