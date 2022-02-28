УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
Понеділок, 28 лютого 2022, 11:37
"Укрзалізниця" додала ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рейс відправлятиметься з Києва о 12:00. Ще один евакуаційний рейс на захід України планується з Харкова найближчим часом.
Посадка здійснюється в порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.
Економічна правда
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