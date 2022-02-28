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УЗ додала ще один потяг Київ-Львів

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:37

"Укрзалізниця" додала ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рейс відправлятиметься з Києва о 12:00. Ще один евакуаційний рейс на захід України планується з Харкова найближчим часом.

Посадка здійснюється в порядку живої черги. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.

Економічна правда

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