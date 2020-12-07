УЗ призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята

"Укрзалізниця" призначила ще 3 додаткові поїзди на зимові свята: Київ - Івано-Франківськ, Ворохта, Полтава - Ворохта, Кременчук - Івано-Франківськ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд №143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня.

"Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська", - йдеться у повідомленні.

"№149/150 Полтава - Ворохта. Поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня", - додали в УЗ.

Водночас у напрямку Кременчук - Івано-Франківськ поїзд із Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку - 25, 27, 29 та 31 грудня а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Раніше Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят вже відновила курсування та призначила низку поїздів у популярних напрямках : Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

Економічна правда