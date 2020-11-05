Курс валют на 5 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,42 - 28,44 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,45 - 28,47 гривні;
Євро – 33,44 - 33,47 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,35 – 28,57 гривні. Євро купують по 33,08 гривні, продають по 33,49 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,46 - 28,52 гривні, євро - 33,25 - 33,36 гривні.
Нагадуємо:
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,44 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,5 гривні.
Економічна правда
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