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Курс валют на 15 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 15 лютого 2022, 11:45

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,48 – 28,50 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  28,18 – 28,20 гривні;

Євро – 31,94 – 31,96 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,59 гривні. Євро купують за 31,90 гривні, продають за 32,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,18 – 28,39 гривні, євро – 32,02 – 32,42 гривні.

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 51 копійку, встановивши його на 15 лютого на рівні 28,54 гривні.

Економічна правда

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