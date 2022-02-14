Всі розділи
Укр / Рус

Гривня різко знецінилась на валютних торгах

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:40

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США –  28,49 – 28,51 гривні;

Євро – 32,25 – 32,27 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 28,03 гривні.

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 14 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 14 лютого 2022, 10:57
Курс валют на 10 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 10 лютого 2022, 10:25
Гривня зміцнюється: НБУ значно наростив купівлю валюти 4 лютого 2022, 18:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті