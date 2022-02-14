Гривня різко знецінилась на валютних торгах

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,49 – 28,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,49 – 28,51 гривні;

Євро – 32,25 – 32,27 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 28,03 гривні.

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 – 28,06 гривні.

Економічна правда