На закритті міжбанку гривня зміцніла до долара

4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,43 - 28,44 гривні;

Євро – 33,28 - 33,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,4 – 28,62 гривні. Євро купують по 33,06 гривні, продають по 33,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,44 - 28,55 гривні, євро - 33,16 - 33,30 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,5 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,42 грн (на 4 листопада - 33,48 гривні).

Економічна правда





