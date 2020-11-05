Курс валют на 5 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,42 - 28,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,45 - 28,47 гривни;
Евро - 33,44 - 33,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,35 - 28,57 гривни. Евро покупают по 33,08 гривни, продают по 33,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,46 - 28,52 гривни, евро - 33,25 - 33,36 гривни.
Напомним:
4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua