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Курс валют на 5 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 5 ноября 2020, 11:15
 

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,42 - 28,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,45 - 28,47 гривни;

Евро - 33,44 - 33,47 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,35 - 28,57 гривни. Евро покупают по 33,08 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,46 - 28,52 гривни, евро - 33,25 - 33,36 гривни.

Напомним:

4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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