Новини вихідних: бюджет 2021 та видобуток золота

Про допомогу ООН. Впродовж 2014-2020 рр. в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 500 мільйонів доларів.

Про видобуток золота. У Закарпатській області у селі Мужієво після 15 річного простою запускається видобуток золота.

Про бюджет 2021. Верховна Рада розпочне розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні.

Про УЗ. За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізницею з 26 жовтня буде відкрито продаж квитків на певних станціях.

Про ДАБІ. Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про початок важливих змін в архітектурно-будівельній галузі внаслідок керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та Державної сервісної служби містобудування.