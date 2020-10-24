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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

Субота, 24 жовтня 2020, 11:01
 

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізницею з 26 жовтня буде відкрито продаж квитків на певних станціях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

З 00:01 26 жовтня буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на певні поїзди.

Нагадуємо:

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця  з 19 жовтня припинила продаж квитків на певних станціях.

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