"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізницею з 26 жовтня буде відкрито продаж квитків на певних станціях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

З 00:01 26 жовтня буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на певні поїзди.

Нагадуємо:

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на певних станціях.