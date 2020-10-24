Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню Донбасу понад 500 мільйонів доларів
Субота, 24 жовтня 2020, 15:25
Впродовж 2014-2020 рр. в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Кабмін на своїй сторінці у фейсбуці.
Згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян, які постраждали внаслідок бойових дій.
"Станом на 22 жовтня 2020 р., на потреби реалізації Плану ООН мобілізувала 82 млн дол", - йдеться у повідомленні.
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