Разумков розповів, коли Рада візьметься за бюджет-2021

Верховна Рада розпочне розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спікера парламенту Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то... 2-го (листопада – ред.) у нас з вами буде погоджувальна рада, а з 3-го у нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021 рік".

Деталі: При цьому Разумков не виключив, що складна епідеміологічна ситуація в Україні може вплинути на роботу Верховної Ради.

Разом з тим він підкреслив, що поки не планують змінювати режим роботи парламенту.