Саакашвілі анонсував "важливі зміни" в архітектурно-будівельній галузі

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про початок важливих змін в архітектурно-будівельній галузі внаслідок керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та Державної сервісної служби містобудування.

Джерело: Саакашвілі, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Саакашвілі: "ДАБІ – це тимчасовий орган, який видає дозволи, тут в останній місяць було ще більше корупції, ніж будь-коли. Зараз звільнили все керівництво. Це вже гарне рішення. Зміна керівництва ДАБІ сприятиме знищенню централізованої корупції у цій сфері".

Деталі: Саакашвілі заявив, що в попередні роки корупція в архітектурно-будівельній галузі контролювалася з найвищих владних кабінетів, серед іншого – з Адміністрації президента та Кабінету міністрів.



Також він наголосив, що "в комітеті парламенту вже найближчим часом розглядатиметься питання, щоб взагалі змінити всю систему теперішніх органів" для того, щоб "як у нотаріаті, приватні компанії видавали дозволи, у них буде конкуренція, ні в кого не буде монополії, ніхто не буде зацікавлений, ніхто не зможе взяти хабара".

Нагадаємо: Служба безпеки викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єктів в експлуатацію.