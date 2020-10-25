Новости выходных: бюджет 2021 и добыча золота

О помощи ООН. В течение 2014-2020 гг. в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 500 миллионов долларов.

О добыче золота. В Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.

О бюджете 2021. Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2021 на ближайшей пленарной неделе.

Об УЗ. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныцей с 26 октября будет открыта продажа билетов на определенных станциях.

О ГАСК. Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили заявил о начале важных изменений в архитектурно-строительной отрасли вследствие руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции и Государственной сервисной службы градостроительства.