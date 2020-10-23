Всі розділи
Укр / Рус

Корупція у топменеджменті "Борисполя": В аеропорту спростовують обшуки

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:25

Пресслужба держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" спростувала інформацію про обшуки і виїмку документів.

Про це йдеться в повідомленні "Борисполя".

"На даний час не підтверджується інформація щодо проведення обшуків в службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топ-менеджерів аеропорту", - йдеться у повідомленні.

"Разом з тим, відповідно до ухвали про доступ до документів, аеропорт "Бориспіль" надає інформацію та копії документів на запити працівників правоохоронних органів, у тому числі щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури", - заявила пресслужба держпідприємства.

Зазначається, що адміністрація аеропорту "сприяє ефективній роботі" усіх правоохоронних органів.

Нагадуємо:

Слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Бориспіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ повідомляє про розкриття "схеми" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль" 23 жовтня 2020, 09:25
Пасажиропотік "Борисполя" впаде до рівня 2009 року – Рябікін 7 жовтня 2020, 19:40
Справа корупції в "Борисполі": Суд призначив Дихне заставу в 5 мільйонів 11 вересня 2020, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!