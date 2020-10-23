Корупція у топменеджменті "Борисполя": В аеропорту спростовують обшуки

Пресслужба держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" спростувала інформацію про обшуки і виїмку документів.

Про це йдеться в повідомленні "Борисполя".

"На даний час не підтверджується інформація щодо проведення обшуків в службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топ-менеджерів аеропорту", - йдеться у повідомленні.

"Разом з тим, відповідно до ухвали про доступ до документів, аеропорт "Бориспіль" надає інформацію та копії документів на запити працівників правоохоронних органів, у тому числі щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури", - заявила пресслужба держпідприємства.

Зазначається, що адміністрація аеропорту "сприяє ефективній роботі" усіх правоохоронних органів.

Нагадуємо:

Слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

Економічна правда