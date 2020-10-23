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СБУ повідомляє про розкриття "схеми" за участю топменеджменту аеропорту "Бориспіль"

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 09:25
 

Слідчі Служби безпеки України розкрили протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час виконання договірних зобов'язань з будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили в змову з топ-менеджментом аеропорту. У 2017-2018 роках вони разом фальсифікували обсяги виконаних робіт і поставлених будівельних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

"Потім ділки провели безтоварні операції через ряд комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. Таким чином вони перевели в готівку майже 37 млн грн державних коштів і безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ більш ніж на 6 млн грн", - заявили в СБУ.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, проведені обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.

"Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено замітки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер укладених угод", - повідомили в прес-службі.

Зазначимо, що в 2017-2018 роках генеральним директором "Борисполя" був нинішній керівник - Павло Рябікін. Його заступниками працювали Євген Дихне і фінансовий директор Кирило Звонарев.

Нагадуємо:

Раніше НАБУ та САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", що призвела до 16,5 млн грн шкоди держпідприємству.

Як з’ясувало слідство, службові особи аеропорту з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику "Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а нині президенту компанії МАУ Євгенію Дихне, у вигляді застави в 5,25 мільйона гривень.

Економічна правда

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Бориспіль СБУ

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