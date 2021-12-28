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5 посадовців УЗ підозрюють у заволодінні 12 мільйонів на ремонті "Бориспільського експресу"

Вівторок, 28 грудня 2021, 11:10
 
фото: уз

5 посадовців підозрюють у заволодінні 12 млн грн коштів АТ "Укрзалізниця" на ремонті "Бориспільського експресу".

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва ОГП викрито та повідомлено про підозру п’яти посадовцям у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, підробленні офіційних документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, службові особи АТ "Укрзалізниця" та Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" упродовж 2019-2020 років організували схему заволодіння коштами Укрзалізниці.

Перебуваючи у змові зі службовими особами комерційних структур, вони пролобіювати їх перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання "Бориспільського експресу". При цьому капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA було здійснено із використанням вживаних запчастин неналежної якості та за цінами, що перевищують ринкові", - додають в ОГП.

Зазначається, що фігуранти заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" у сумі 12 млн грн, виділеними на ремонт обладнання рейкових автобусів.

"У подальшому ці кошти члени організованої групи легалізували шляхом придбання нерухомості, транспортних засобів та обготівкування", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 29 обшуків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту їх майна.

Економічна правда

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Укрзалізниця гроші Бориспіль прокуратура

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