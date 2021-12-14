Проїзд у Kyiv Boryspil Express подорожчав до 100 гривень

itc.ua

Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль, збільшилася з 80 гривень до 100 гривень.

Про це повідомляє видання Avianews.

В Укрзалізниці зростання вартості проїзду обґрунтували появою комісійного збору під час оформлення квитків на цьому маршруті. Його розмір становить 20 грн, і раніше він не застосовувався для поїздів Kyiv Boryspil Express.

На суму комісійного збору також збільшилася ціна дитячих квитків до аеропорту. Тепер вони коштують не 60 гривень, а 80 гривень.

Внаслідок таких змін ціна дорослого квитка в експресі зрівнялася з вартістю проїзду в автобусах Skybus, які курсують між Києвом та аеропортом Бориспіль.

В "Укрзалізниці" пообіцяли направити додаткові доходи від подорожчання квитків на вдосконалення системи продажу та інші цілі.

Нагадуємо:

Залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Бориспіль "Укрзалізниця" відкрила 30 листопада 2018 року.

За три роки поїздами було перевезено майже 2 млн. пасажирів.