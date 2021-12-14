Проїзд у Kyiv Boryspil Express подорожчав до 100 гривень
Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль, збільшилася з 80 гривень до 100 гривень.
Про це повідомляє видання Avianews.
В Укрзалізниці зростання вартості проїзду обґрунтували появою комісійного збору під час оформлення квитків на цьому маршруті. Його розмір становить 20 грн, і раніше він не застосовувався для поїздів Kyiv Boryspil Express.
На суму комісійного збору також збільшилася ціна дитячих квитків до аеропорту. Тепер вони коштують не 60 гривень, а 80 гривень.
Внаслідок таких змін ціна дорослого квитка в експресі зрівнялася з вартістю проїзду в автобусах Skybus, які курсують між Києвом та аеропортом Бориспіль.
В "Укрзалізниці" пообіцяли направити додаткові доходи від подорожчання квитків на вдосконалення системи продажу та інші цілі.
Нагадуємо:
Залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Бориспіль "Укрзалізниця" відкрила 30 листопада 2018 року.
За три роки поїздами було перевезено майже 2 млн. пасажирів.
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