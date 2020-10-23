Коррупция в топ-менеджменте "Борисполя": В аэропорту опровергают обыски
Пресс-служба госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" опровергла информацию об обысках и выемке документов.
Об этом говорится в сообщении "Борисполя".
"В настоящее время не подтверждается информация о проведении обысков в служебных помещениях аэропорта" Борисполь ", а также изъятия документов и личных вещей у топ-менеджеров аэропорта", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем, в соответствии с постановлением о доступе к документам, аэропорт" Борисполь "предоставляет информацию и копии документов по запросам сотрудников правоохранительных органов, в том числе по строительству паркинга и других объектов инфраструктуры", - заявила пресс служба госпредприятия.
Отмечается, что администрация аэропорта "способствует эффективной работе" всех правоохранительных органов.
Напоминаем:
Следователи Службы безопасности Украины вскрыли противоправный механизм, организованный топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Экономическая правда
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