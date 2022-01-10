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Пасажиропотік "Борисполя" відновився на 62% від докризового 2019 року

Понеділок, 10 січня 2022, 12:30
 
АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2021 році обслужив 9,4 млн пасажирів, з них 8,79 млн – пасажири регулярних рейсів, 635,2 тис – нерегулярних. 

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

При цьому, у порівнянні з докризовим 2019 роком пасажиропотік відновився на 62%.

"За 2021 рік аеропорт прийняв та відправив 75 854 рейсів (з них 64 507 – міжнародних і 11 347 – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року", - йдеться у повідомленні.

"У 2021 році пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" у порівнянні з 2020 роком відновився на 83% або більш ніж на 4,2 млн пасажирів. Авіакомпанії і аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії і керувати кризовими ситуаціями.

Незважаючи на активізацію штаму "Омікрон", який змусив ряд країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022 рік періодом відновлення авіаційного ринку", - заявив генеральний директор ДП МА "Бориспіль" Олексій Дубревський.

За його словами, на сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових.

Найбільше подорожуючих було до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталья, Шарм-Аль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара і Одеса. Сумарно частка подорожуючих до цих країн склала 52%.

"Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли рекордних за останні чотири роки 45 675 тонн, що на 8,7% більше вантажопотоку 2019 року. Обсяги пошти склали 6 828 тонн, що становить 69,5% від показників 2019 року", - додали в аеропорту.

Нагадаємо:

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" за січень-липень 2021 року стали Туреччина, Єгипет і Греція.

Економічна правда

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авіа аеропорт Бориспіль Бориспіль

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