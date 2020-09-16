З початку року банки видали "теплих кредитів" на понад 1 мільярд гривень

Банки видали населенню і ОСББ більше 1 млрд грн на енергоефективні заходи з початку дії програми "теплі кредити" у 2020 році.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Зазначається, що з початку року програмою скористались більше 100 тисяч родин.

Загалом за 6 років дії програми близько 850 тисяч українців інвестували в енергоефективні заходи більше 8,6 млрд грн, а держава надала 3,2 млрд грн "теплих кредитів"

В Держенергоефективності додали, що за підтримки Міненерго вже розробили і подали на розгляд уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.

"Крім цього, ініційовано та розроблено законопроєкт, що дозволить зняти бар'єри для ЕСКО-закупівель та продовжити укладати енергосервісні договори. Водночас працюємо над розширенням цього інструменту для модернізації об’єктів в сфері теплопостачання, водопостачання, електричних мереж та мереж природнього газу", - заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.