З початку року банки видали "теплих кредитів" на понад 1 мільярд гривень
Банки видали населенню і ОСББ більше 1 млрд грн на енергоефективні заходи з початку дії програми "теплі кредити" у 2020 році.
Про це повідомляє Держенергоефективності.
Зазначається, що з початку року програмою скористались більше 100 тисяч родин.
Загалом за 6 років дії програми близько 850 тисяч українців інвестували в енергоефективні заходи більше 8,6 млрд грн, а держава надала 3,2 млрд грн "теплих кредитів"
В Держенергоефективності додали, що за підтримки Міненерго вже розробили і подали на розгляд уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.
"Крім цього, ініційовано та розроблено законопроєкт, що дозволить зняти бар'єри для ЕСКО-закупівель та продовжити укладати енергосервісні договори. Водночас працюємо над розширенням цього інструменту для модернізації об’єктів в сфері теплопостачання, водопостачання, електричних мереж та мереж природнього газу", - заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.
Нагадаємо:
У травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення і ОСББ на енергоефективні цілі.
31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.
У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.
6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.
Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.
Економічна правда
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