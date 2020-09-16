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З початку року банки видали "теплих кредитів" на понад 1 мільярд гривень

Середа, 16 вересня 2020, 15:52
 

Банки видали населенню і ОСББ більше 1 млрд грн на енергоефективні заходи з початку дії програми "теплі кредити" у 2020 році.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Зазначається, що з початку року програмою скористались більше 100 тисяч родин.

Загалом за 6 років дії програми близько 850 тисяч українців інвестували в енергоефективні заходи більше 8,6 млрд грн, а держава надала 3,2 млрд грн "теплих кредитів"

В Держенергоефективності додали, що за підтримки Міненерго вже розробили і подали на розгляд уряду проєкт рішення щодо продовження та розширення програми на 2021 рік.

"Крім цього, ініційовано та розроблено законопроєкт, що дозволить зняти бар'єри для ЕСКО-закупівель та продовжити укладати енергосервісні договори. Водночас працюємо над розширенням цього інструменту для модернізації об’єктів в сфері теплопостачання, водопостачання, електричних мереж та мереж природнього газу", - заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Нагадаємо:

У травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення і ОСББ на енергоефективні цілі.

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.

Економічна правда

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банки кредити енергоефективність

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