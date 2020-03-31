Мінекоенерго оголосило про старт програми "Теплі кредити" у 2020 році

Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин на своїй сторінці у мережі Facebook. У прес-центрі Держенергоефективності інформацію підтверджують.

Про початок кредитування за програмою "Теплі кредити" буде оголошено окремо.

У Держенергоефективності наголошують, що в рамках програми українські родини зможуть отримати від держави фінансову допомогу у вигляді відшкодування:

20% суми кредиту — на встановлення твердопаливних котлів (35% - для субсидіантів);

35% — на енергоефективні заходи у приватних будинках;

від 40% до 70% — для ОСББ.

Зазначається, що учасники програми зможуть отримати додаткову компенсацію не лише з державного, але й з місцевих бюджетів:

"Для цього спільно із Агентством розроблено та вже працюють 128 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів". Загальна сума їхнього фінансування у 2020 році складає майже 150 млн гривень".

Після впровадження енергоефективних заходів, передбачених програмою, родини зможуть заощаджувати в середньому від 30% до 50% на комунальних послугах, наголошують у Держенергоефективності.

Нагадаємо:

Програма "Теплі кредити" діє з 2014 року. За даними Держенергоефективності, за 2014-2019 роки нею скористалися 750 тисяч українських родин. Приватні інвестиції в енергоефективність склали близько 8,3 млрд грн, з яких 3 млрд грн повернуто за рахунок програми.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.

Роман Скляров, ЕП