Держспецзв’язку: витоку даних чи фінансових втрат від кібератаки не сталося

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Внаслідок масованої кібератаки на українську інфраструктуру не було втрачено жодних даних чи фінансових ресурсів.

Про це відомо зі спільного брифінґу Держспецзв’язку та залучених відомств у середу, 16 лютого.

У ході заходу з’ясувалося, що 15 лютого була спроба атакували також сервери Національного банку та ще 15 комерційних банків.

Як зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора, DDOS-атаки часто використовуються для приховування деструктивних дій. Однак, служба не отримала жодних сигналів про витік даних чи їхнє спотворення.

"Ця атака не є деструктивною, немає жодного витоку даних, спотворення чи знищення елементів ІТ-інфраструктури", – розповів він. Наразі атака триває понад добу.

Попри це, за словами директора Департаменту безпеки НБУ Ігоря Коновалова, наразі системи Приватбанку та Ощадбанку працюють стабільно. Він розповів, що у вівторок близько 18 години робота сервісів банків була частково відновлена.

На 12 годину 16 лютого повністю відновлена роботу сервісі Приватбанку, близько 14 години повністю запрацювали послуги Ощадбанку.

Середні показники потужності кібератаки сягають десятків Мбіт на секунду, додав він. Наразі Ощадбанк відбиває 1 млн запитів на секунду, пікові показники – 2 млн запитів. Навантаження на Приватбанк, зауважив Коновалов, значно вище.

При цьому втрат у фінансовій частині не було жодних. Банківська система працювала і працює в штатному режимі, резюмували в НБУ.

Нагадуємо:

У вівторок, 15 лютого на українські банки та державні сайти здійснили DDoS атаку, що коштувала зловмисникам мільйонів доларів – за нею може стояти РФ.

Українці у середу почали повідомляти про масові збої у роботі сайтів Приватбанку та Ощадбанку, уряд заявив про кібератаку. Згодом стало відомо, що атакували також "Дію".

Нещодавно на Україну здійснили ще одну масовану кібератаку. Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни.

В таких умовах цифрова безпека громадян особливо на часі. Раніше ЕП з Youcontrol розповідали, як захистити себе.