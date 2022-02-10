Банки за рік скоротили обсяг проблемних кредитів до 30%

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Частка непрацюючих кредитів в українських банках за 2021 рік впала до 30%, що є найкращим результатом з 2017 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Усього обсяг проблемних кредитів (NPL) зменшився на 85,2 млрд грн, або на 11 в.п. до 30%.

Якість кредитних портфелів підвищилася в банках усіх груп, зазначили в НБУ.

Зокрема, у банків іноземних банківських груп (без банків РФ) та у банків з приватним капіталом частка NPL скоротилася нижче 10%. Такий рівень є цільовим для банківського сектору до кінця 2024 року.

Державні банки торік скоротили обсяг непрацюючих кредитів найбільше – на 56,2 млрд грн. Це відбулося внаслідок списання банками зарезервованих непрацюючих кредитів та активізації кредитування.

Таким чином, частка проблемних кредитів у державних банках за рік знизилася з 57,4% до 47,1%. Водночас, зауважили в НБУ, вони й досі акумулюють понад 70% сукупного NPL-портфеля.

Нагадуємо:

НБУ має на меті скоротити до кінця 2024 року рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.