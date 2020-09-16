С начала года банки выдали "теплых кредитов" на более чем 1 миллиард гривен

Банки выдали населению и ОСМД более 1 млрд грн на энергоэффективные мероприятия с начала действия программы "теплые кредиты" в 2020 году.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

Отмечается, что с начала года программой воспользовались более 100 тысяч семей.

Всего за 6 лет действия программы около 850 тысяч украинцев инвестировали в энергоэффективные мероприятия более 8,6 млрд грн, а государство предоставило 3,2 млрд грн "теплых кредитов"

В Госэнергоэффективности добавили, что при поддержке Минэнерго уже разработали и подали на рассмотрение правительства проект решения о продлении и расширении программы на 2021 год.

"Кроме этого, инициировано и разработано законопроект, который позволит снять барьеры для ЭСКО-закупок и продолжить заключать энергосервисные договоры. В то же время работаем над расширением этого инструмента для модернизации объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, электрических сетей и сетей природного газа", - заявил в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Напомним:

В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн "теплых кредитов" для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.

31 марта Минэкоэнерго утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключение договоров с государственными банками для старта кредитования по программе.

В госбюджете на 2020 год на "Теплые кредиты" выделено 400 млн грн. По подсчетам Госэнергоэффективности, для удовлетворения спроса на программу потребуется около 2,2 млрд грн.

6 апреля Приватбанк начал кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Кроме программы "Теплые кредиты", в Украине работает государственный Фонд энергоэффективности, который предоставляет гранты ОСМД для комплексной термомодернизации многоквартирных домов.

Экономическая правда