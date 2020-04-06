Приватбанк відкрив новий сезон "теплих кредитів"

Приватбанк з 6 квітня 2020 року продовжує кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що договір між банком та Держенергоефективності уклали наприкінці минулого тижня.

"У рамках програми об’єднання співвласників житла та житлові кооперативи зможуть отримати кредит по спрощеній процедурі.

За умовами програми, ОСББ отримують із держбюджету відшкодування від 40% до 70% частини суми "теплого кредиту". Додаткові компенсації надає місцева влада", - йдеться у повідомленні.

За умов карантину заявку на оформлення "теплого кредиту" можна подати онлайн на сайті Приватбанку.