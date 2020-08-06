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Зеленський у четвер внесе в Раду законопроєкт про підвищення "мінімалки" до 5 тисяч – Офіс президента

Четвер, 6 серпня 2020, 14:48
 

Президент Володимир Зеленський у четвер внесе до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року, 

Про це повідомила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна

Також вона зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

"Сьогодні президент внесе до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено вже з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тис грн. Це перший крок, щоб поліпшити соціально-економічні гарантії працівникам України", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що парламент може розглянути документ на позачерговому засіданні в серпні.

"Відповідно до запропонованих змін до бюджету, основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, в першу чергу, економія на обслуговуванні держборгу", - пояснила заступник голови ОП.

Вона нагадала, що схвалений урядом макропрогноз передбачає "двоповерхова" підвищення мінімальної зарплати в 2021 році до 6 тис. грн і 6,5 тис. грн.

"На цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який відповідно до закону уряд подасть до парламенту до 15 вересня цього року", - сказала Ковалів.

Нагадуємо:

Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік. З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%). З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%).

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету.

Станом на липень 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

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