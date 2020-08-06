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Зеленский в четверг внесет в Раду законопроект о повышении "минималки" до 5 тысяч — Офис президента

Четверг, 6 августа 2020, 14:48
 

Президент Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. грн в этом году.

Об сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", - сказала Ковалив.

Она отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

"В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", - пояснила замглавы ОП.

Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", - сказала Ковалив.

Напомним:

Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%  ). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что увеличение минимальной зарплаты позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.

По состоянию на июль 2020 года минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

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