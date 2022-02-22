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Тролейбуси у Києві можуть зупинитись. Водії оголошують страйк

Вівторок, 22 лютого 2022, 19:42 - Олександр Колесніченко
 
фото київпастранс

Співробітники тролейбусного депо №1 у Києві попередили про призупинку перевезення пасажирів з 23 лютого через заборгованість по зарплаті.

Про це йдеться у листі колективу, опублікованому у соціальних мережах. В пресслужбі КП "Київпастранс" підтвердили автентичність листа.

У пресслужбі "Київпастрансу" повідомили, що виплати зарплати очікуються "сьогодні-завтра" і сподіваються, що до страйку справа не дійде.

 

Затримку виплат заробітної плати пояснили "технічними складнощами у перерахунку фінансування з боку розпорядників коштів". 

У "Київпастрансі" кажуть, що вчасно надали відповідальним органам всю необхідну звітність для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

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транспорт Київ

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