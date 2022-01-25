Лагун виплачуватиме борг "Дельта Банку" державі 27 тисяч років – медіа

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Колишній мажоритарний власник збанкрутілого у 2015 році "Дельта Банку" Микола Лагун перераховує свою "зарплатню" у розмірі 14 тисяч гривень на місяць на погашення боргу перед державним "Ощадбанком".

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Лагун виїхав з України у 2015 році і повернувся навесні 2020 року. Весь цей час правоохоронці розслідували ситуацію з "Дельта Банком". Восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег по банку отримали підозри в розтраті майна, далі ж суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

Лагуну також було заборонено виїжджати з України, оскільки тільки один з персональних боргів Лагуна як колишнього поручителя "Дельта Банку" перед державним "Ощадбанком" становить 4,5 мільярда гривень.

При цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора Ірини Венедіктової, коштує 790 мільйонів гривень.

Наприкінці листопада Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України. Одна з підстав – Лагун нібито робить все можливе для виплати "Ощадбанку" свого боргу.

Так, за інформацією з судового реєстру, Лагун влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу. Журналісти з’ясували, що йдеться про зарплатню у 14 тисяч гривень на місяць.

Відповідно, борг у розмірі 4,5 мільярда гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.

Вже в грудні судді відмовилися продовжувати для Лагуна домашній арешт і обмежилися особистим зобов’язанням, яке тепер ніяк не обмежує банкіра у пересуванні.

За інформацією видання, колишній власник "Дельта Банку" із нібито зарплатнею у 14 тисяч гривень на місяць продовжує користуватися послугами численної охорони і кортежу.