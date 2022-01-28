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Реальна зарплата в Україна зросла на 12% за рік

П'ятниця, 28 січня 2022, 16:44
 
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Реальна заробітна плата в Україна зросла у грудні на 11,9% відносно грудня 2021 року, найбільше – у сільському господарстві та готельно-ресторанному бізнесі.

Про це йдеться в даних Держстату.

У порівнянні з листопадом, реальна заробітна плата у грудні зросла на 21,5%. 

Середня заробітна плата штатного працівника у грудні 2021 року становила 17453 грн – це у 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн). 

Порівняно із листопадом середня заробітна плата збільшилася на 22,2%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2020р.) – на 23,1%.

Водночас підкреслимо, що рівень зарплат у грудні традиційно зростає, адже на цей період припадають додаткові виплати працівникам, зокрема – річних премій. Крім того, базою порівняння є "пандемічний" 2020 рік, коли не всі галузі бізнесу мали змогу відновити свою діяльність.

Серед галузей, найбільше протягом року зросли зарплати у сфері сільського господарства (+48%) та готельно-ресторанного бізнесу (+42%).

Найвищу зарплату у грудні отримували працівники у фінансах (31 тис. грн) та ІТ (30 тис. грн).

За регіонами, Київ тримає першість з середньою зарплатою у 26,8 тис. грн. За ним розташувалися Миколаївська та Київська області. Найменше отримують мешканці Кіровоградської та Чернігівської областей – близько 13-14 тис. Грн.

Нагадуємо:

Реальна заробітна плата в Україні у листопаді 2021 року зросла на 8% в порівнянні з листопадом 2020 року.

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Економічна правда

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