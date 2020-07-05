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Шмигаль: Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік

Неділя, 5 липня 2020, 10:52
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.

Про це він написав  у Facebook.

"Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік. З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%). З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)", - написав Шмигаль.

За його словами, бачення щодо необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах, (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). 

Відповідно до розрахунків, збільшення мінімальної заробітної плати стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію; дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн; не матиме значного впливу на інфляцію. 

Нагадуємо:

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету.

Станом на липень 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

Економічна правда

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