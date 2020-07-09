Конкурс на постачальника "останньої надії" є дискримінаційним і необгрунтованим — асоціація

Умови конкурсу на постачальника "останньої надії" на ринку природного газу для населення, який оголосило Міненерго, є дискримінаційними та економічно необгрунтованими.

Про це йдеться у заяві Асоціації постачальників енергоресурсів, яка об'єднує близько 40 ліцензіатів з постачання природного газу і електроенергії,передає "Інтерфакс-Україна".

"Серед вимог до кандидатів - наявність 3,5 млрд куб. м. газу в сховищах або укладені договори на вказаний обсяг з підтвердженням від оператора ГТС.

Така вимога виключає можливість участі в конкурсі практично всіх постачальників природного газу, крім одного - НАК "Нафтогаз України" , - наголошують в асоціації.

Асоціація підкреслює, що на кінець червня такий обсяг газу як в натуральному, так і в грошовому вираженні міг мати виключно "Нафтогаз України" за рахунок його домінуючого положення на ринку купівлі-продажу природного газу.

В асоціації нагадують, що у рамках виконання ПСО держкомпанія "Укргазвидобування" зобов'язана була реалізовувати весь газ "Нафтогазу", тоді як приватні постачальники позбавлені можливості безпосередньо купувати цей ресурс.

У заяві також йдеться, що кошти, необхідні для покупки ресурсу в такому обсязі, становлять 14,5 млрд грн, а такий обсяг з урахуванням кризи приватному постачальнику буде важко залучити в українських банках.

В Асоціації пропонують уряду розглянути можливість визначення постачальника "останньої надії" в кожному регіоні окремо, "оскільки в Україні немає такого постачальника, який би мав розгалужену мережу представництв у всіх регіонах".

Нагадаємо:

Група Нафтогаз подала документи для участі в конкурсі на постачальника "останньої надії" (ПОН).

Постачальник "останньої надії" — компанія, яка зобов’язана протягом 60 днів постачати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника. Серед основних вимог до ПОН зазначена спроможність компанії забезпечити резерв у 3,514 млрд куб. м газу, що відповідає максимальному місячному споживанню в опалювальний сезон 2019/2020. Також кандидат на ПОН має підтвердити достатню наявність персоналу та засобів для провадження діяльності постачальника "останньої надії".

Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.