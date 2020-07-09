Конкурс на поставщика "последней надежды" является дискриминационным и необоснованным — ассоциация

Условия конкурса на поставщика "последней надежды" на рынке природного газа для населения, который объявило Минэнерго, являются дискриминационными и экономически необоснованными.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации поставщиков энергоресурсов, которая объединяет около 40 лицензиатов по поставке природного газа и электроэнергии, передает "Интерфакс-Украина".

"Среди требований к кандидатам - наличие 3,5 млрд куб.м. газа в хранилищах или заключенные договора на указанный объем с подтверждением от оператора ГТС.

Такое требование исключает возможность участия в конкурсе практически всех поставщиков природного газа, кроме одного - НАК "Нафтогаз Украины", - отмечают в ассоциации.

Ассоциация подчеркивает, что на конец июня такой объем газа как в натуральном, так и в денежном выражении мог иметь исключительно "Нафтогаз Украины" за счет его доминирующего положения на рынке купли-продажи природного газа.

В ассоциации напоминают, что в рамках выполнения ПСО госкомпания "Укргаздобыча" обязана была реализовывать весь газ "Нафтогазу", тогда как частные поставщики лишены возможности непосредственно покупать этот ресурс.

В заявлении также говорится, что средства, необходимые для покупки ресурса в таком объеме, составляют 14,5 млрд грн, а такой объем с учетом кризиса частному поставщику будет трудно привлечь в украинских банках.

В Ассоциации предлагают правительству рассмотреть возможность определения поставщика "последней надежды" в каждом регионе отдельно, "поскольку в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах".

Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика. Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020. Также кандидат на ППН должен подтвердить достаточное наличие персонала и средств для осуществления деятельности поставщика "последней надежды".

Напомним:

Группа Нафтогаз подала документы для участия в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН).

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.