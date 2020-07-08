"Нафтогаз" подав документи на конкурс постачальника "останньої надії"

Група Нафтогаз подала документи для участі в конкурсі на постачальника "останньої надії" (ПОН).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Необхідні документи для участі в конкурсі на ПОН подали дві компанії Групи — НАК "Нафтогаз України" (далі — Нафтогаз) та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (далі — ГПК "Нафтогаз України").

"Нафтогаз завжди відповідально ставився до реформування ринку газу і вважає постачальника "останньої надії" однією з необхідних умов для безпечного старту ринку для населення. Ми готові використати максимум своїх ресурсів для гарантії, що жоден споживач не залишиться без газу через форс-мажорні обставини", — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Група зацікавлена підтримати старт ринку в якості постачальника "останньої надії", а також стимулювати розвиток нових ринкових компетенцій через внутрішню конкуренцію між підприємствами Групи. Тому в конкурсі на ПОН до Міністерства енергетики подано дві заявки.

Постачальник "останньої надії" — компанія, яка зобов’язана протягом 60 днів постачати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника. Серед основних вимог до ПОН зазначена спроможність компанії забезпечити резерв у 3,514 млрд куб. м газу, що відповідає максимальному місячному споживанню в опалювальний сезон 2019/2020. Також кандидат на ПОН має підтвердити достатню наявність персоналу та засобів для провадження діяльності постачальника "останньої надії".

Нагадуємо:

Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.

Економічна правда