У Зеленського кажуть про "абсолютно стабільну і контрольовану" ситуацію в енергетиці

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В Офісі президента заявили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою" і Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.

Про це за підсумками засіданння РНБО заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

"Ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою.

Щодо вугілля... За останні два місяці запаси на складах у нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплових електроцентралей уже понад 800 тисяч тонн вугілля і ще близько 280 тисяч тонн вугілля перебуває розвантажених у наших портах", - сказав він.

За його словами, понад 10 кораблів класу Panamax вже законтрактовані і контрактна компанія триває надалі.

"Ситуація з газом теж абсолютно контрольована. Рівень запасів газу на сьогодні становить практично 12 млрд кубів, що є середньостатистичним рівнем практично за останні 10 років роботи.

Навіть наявних запасів у наших підземних сховищах є достатнім для сталого проведення і закінчення опалювального сезону, щоби задовольнити потреби всіх без винятку споживачів газу", - запевнив він.

Шурма додав, що "жодного відключення світла через відсутність електроенергії в системі чи дефіциту електроенергії не було і не планується найближчого року".

Він підкреслив, що всі знеструмлення, які були останнім часом, пов’язані "виключно з погодою, сильними вітрами, пошкодженням ліній електропередач".

"Що стосується атомної енергетики. На сьогоднішній момент стабільно в роботі у нас 14 із 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 гігаватт. Плануємо протягом найближчих 10 днів залежно від температурних режимів підключення 15-го блоку і взяти рекордне навантаження по 13 гігаватт, чого ніколи не було. Система працює з достатньо великим резервом", - резюмував він.

Нагадаємо:

Запаси газу у підземних сховищах із початку опалювального сезону знизились на 36% - до 11,9 млрд кубометрів.

За тиждень 17-24 січня запаси вугілля на складах ТЕС збільшились на 4,7% (на 31,9 тис тонн) - до 713,4 тис тонн.

Економічна правда