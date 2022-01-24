Всі розділи
Укр / Рус

У Зеленського кажуть про "абсолютно стабільну і контрольовану" ситуацію в енергетиці

Понеділок, 24 січня 2022, 20:45
 
unsplash

В Офісі президента заявили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою" і Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.

Про це за підсумками засіданння РНБО заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

"Ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною і абсолютно контрольованою.

Щодо вугілля... За останні два місяці запаси на складах у нашій країні збільшилися в три рази. На сьогодні на складах теплових електростанцій та теплових електроцентралей уже понад 800 тисяч тонн вугілля і ще близько 280 тисяч тонн вугілля перебуває розвантажених у наших портах", - сказав він.

За його словами,  понад 10 кораблів класу Panamax вже законтрактовані і контрактна компанія триває надалі.

"Ситуація з газом теж абсолютно контрольована. Рівень запасів газу на сьогодні становить практично 12 млрд кубів, що є середньостатистичним рівнем практично за останні 10 років роботи.

Навіть наявних запасів у наших підземних сховищах є достатнім для сталого проведення і закінчення опалювального сезону, щоби задовольнити потреби всіх без винятку споживачів газу", - запевнив він.

Шурма додав, що "жодного відключення світла через відсутність електроенергії в системі чи дефіциту електроенергії не було і не планується найближчого року".

Він підкреслив, що всі знеструмлення, які були останнім часом, пов’язані "виключно з погодою, сильними вітрами, пошкодженням ліній електропередач".

"Що стосується атомної енергетики. На сьогоднішній момент стабільно в роботі у нас 14 із 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 гігаватт. Плануємо протягом найближчих 10 днів залежно від температурних режимів підключення 15-го блоку і взяти рекордне навантаження по 13 гігаватт, чого ніколи не було. Система працює з достатньо великим резервом", - резюмував він.

Нагадаємо:

Запаси газу у підземних сховищах із початку опалювального сезону знизились на 36% - до 11,9 млрд кубометрів.

За тиждень 17-24 січня запаси вугілля на складах ТЕС збільшились на 4,7% (на 31,9 тис тонн) - до 713,4 тис тонн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

енергетика газ вугілля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ натякнув, що тарифи на комунальні послуги доведеться піднімати 20 січня 2022, 17:57
Сонячні панелі встановили 45 тисяч українських домогосподарств 18 січня 2022, 15:40
Герус розповів про плани влади збільшити штраф за недотримання гарантованих запасів вугілля 14 січня 2022, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті