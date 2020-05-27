Відкриття ринку газу для населення дозволить відчути зниження цін на хабах – Коболєв 

Повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "На карантині" UA Суспільне.

"Ми очікуємо, що протягом червня та липня ціна газу побачить рекордно низькі рівні. Працюючи в цій індустрії, таку низьку ціну на хабі я ще не бачив. Очікуємо, що влітку ціна буде сильно коливатись. Думаю, буде падіння, але треба зрозуміти, що ближче до осені ціна, з великою вірогідністю, почне зростати", — зазначив Коболєв.

Він пояснив, що на ціну газу в Європі тиснуть надлишкові обсяги зрідженого природного газу LNG, який надходить з Америки до ЄС, та пандемія коронавірусу, яка зменшила споживання всіх ресурсів у всьому світі. Відповідно, ці два фактори тиснуть на ціну — пропозиція суттєво перевищує попит.

"Підготовча робота до відкриття ринку газу для населення проведена ще минулого року. Ми очікували відкриття ринку минулого року, потім було перенесення через політичні процеси, остання дата, яка мені відома — відкриття ринку повинно відбутись 1-го липня", — сказав очільник Нафтогазу.

Коболєв зазначив, що дуже важливо, аби Нафтогаз разом з регулятором та урядом дійшли згоди щодо повноцінного запуску ринку природного газу для населення і українські домогосподарства відчули вигоду від зниження цін на європейських хабах.

Нагадуємо:

У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилась до 2,3 грн за кубометр, що на 21% менше, ніж у квітні, та на 51% починаючи з січня. Це зумовлено найнижчими цінами на європейських газових хабах за останні 10 років.