"Укроборонпром" офіційно призначив нового президента ДП "Антонов"

Держконцерн "Укроборонпром" офіційно призначив Олександра Лося президентом ДП "Антонов" - екс-президент Олександр Донець, який після звільнення намагався двічі через суд поновитись на посаді, відкликав усі свої вимоги та позови.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Наказом генерального директора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса від 7 липня 2020 року президентом ДП "Антонов" призначений 42-річний Олександр Лось, представник нового покоління антонівців, який раніше займав посаду віце-президента з виробництва підприємства та в період з 9 червня до 7 липня тимчасово виконував обов’язки президента ДП "Антонов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Донець, який очолював ДП "Антонов" з 2018 року та після звільнення у червні 2020 року намагався двічі через суд відновитися на посаді, відкликав усі свої вимоги та позови щодо підприємства.

"ДК "Укроборонпром" у повній мірі виконав свої зобов’язання перед колишнім президентом ДП "Антонов", передбачені трудовим законодавством та контрактом", - заявили у концерні.

Нагадаємо:

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Економічна правда