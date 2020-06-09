У ДП "Антонов" вимагають від влади вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому"

В ДП "Антонов" заявили про неправомірні дії ДК "Укроборонпром", спрямовані на припинення діяльності підприємства, та звернулись до керівництва держави із вимогою залишити президентом компанії Олександра Донця і вивести компанію з-під управління "Укроборонпрому".

Про це йдеться у зверненні трудового колективу ДП, оприлюдненому на офіційній Facebook-сторінці компанії.

Звернення адресоване президенту Володимиру Зеленському, голові ВР Дмитру Разумкову, прем'єру Денису Шмигалю та секретарю РНБО Олексію Данілову.

"З того часу, як згідно з рішенням уряду ДП "Антонов" увійшло до складу концерну "Укроборонпром", підприємство знаходиться під постійним тиском та відчуває масштабне втручання в свою господарчу діяльність.

За п‘ять років роботи у складі концерну "Антонов" не отримав від управляючої структури ніякої підтримки. Натомість кожен крок підлягав перевірці та контролю, що призводило до гальмування виробничого процесу та зниження ефективності роботи підприємства. Сьогодні ситуація загострюється.

Під час діючого карантину ми змушені проводити зібрання колективу, аби привернути увагу можновладців до неправомочних дій, що ставлять під загрозу подальше існування ДП "Антонов" і авіапрому України в цілому", - йдеться у зверненні.

"Маємо констатувати, що ДК "Укроборонпром" вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства.

Серед таких методів - намагання швидко корпоратизувати підприємство без урахування існуючих ризиків. Для формального обґрунтування таких дій є безкінечні перевірки, які є безпідставними, адже "Антонов" постійно надає концерну детальні звіти про свою діяльність", - додали у ДП.

Серед вимог трудового колективу "Антонова":

1. Залишити керівником підприємства на посаді президента Олександра Донця.

2. "невідкладно" вивести ДП "Антонов" з-під управління ДК "Укроборонпром" та скасувати дію Постанови КМУ від 31.03.2015 р. № 269 про включення ДП до складу концерну.

3. Прийняти та на державному рівні затвердити програму розвитку авіабудівної галузі до 2030 року, яку неодноразово пропонував ДП "Антонов" разом науковими установами та провідними підприємствами авіабудування.

4. Довести до завершення пропозицію про створення посади віце-прем’єра та міністерства, яке буде координувати роботу аерокосмічної галузі та оборонно-промислового комплексу в Україні.

Нагадаємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

Економічна правда