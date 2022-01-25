"Мотор Січ" відновила рейси Київ – Миколаїв на 50-річному літаку

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Авіакомпанія "Мотор Січ" з 23 січня відновила регулярні рейси між Києвом та Миколаєвом на 50-річному літаку Ан-24.

Про це повідомляє avianews.

Перший політ тривав 1 годину 8 хвилин. Його виконав борт із реєстрацією UR-47297, який, згідно з даними державного реєстру цивільних повітряних суден, випущений у 1971 році.

Між Києвом та Миколаєвом "Мотор Січ" літатиме чотири рази на тиждень. Графік передбачає вильоти з Миколаєва вранці у понеділок, середу, п'ятницю та суботу та з Києва ввечері в понеділок, середу, п'ятницю та неділю.

Авіаквитки в один бік продаються за ціною від 1350 грн. Ціна включає легке харчування, ручну поклажу та багаж 20 кг.

Розклад рейсів:

Миколаїв 07:20 → Київ 08:30, понеділок, середа, п'ятниця Миколаїв 08:00 → Київ 09:10, субота Київ 19:15 → Миколаїв 20:25, понеділок, середа, п'ятниця Київ 20:00 → Миколаїв 21:10, неділя

"Мотор Січ" використовуватиме 50-річний Ан-24 у щадному режимі. Якщо проаналізувати графік, то виявиться, що літак має тривалі стоянки у Миколаєві. Наприклад, прилетівши до Миколаєва о 20:25 у понеділок, він вилетить до Києва лише у середу о 07:20", – пише видання.

Нагадуємо:

Регулярні рейси Київ-Миколаїв до листопада 2021 року виконувала авіакомпанія Windrose (Роза Вітрів). Вона призупинила польоти через низький попит.

Windrose літала до Миколаєва з аеропорту Бориспіль. "Мотор Січ" використовує в столиці аеропорт "Київ" (Жуляни).