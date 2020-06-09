ДП "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" у гальмуванні виробничого процесу

Держпідприємство "Антонов" звинувачує "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.

Про це йдеться у відкритій заяві держпідприємства, яке є розпорядженні liga.net.

"За п'ять років роботи в складі Концерну "Антонов" не отримав від керуючої структури ніякої підтримки. Натомість кожен крок підлягав перевірці та контролю, що призводило до гальмування виробничого процесу і зниження ефективності роботи підприємства. Сьогодні ситуація загострюється", - заявили в ДП "Антонов".

У держкомпанії запевняють, що результати роботи комісії держконцерну є "недостовірними і в більшості питань - відверто маніпулятивними, та не відображають реальних результатів діяльності підприємства".

"Антонов" також звинувачує концерн у свідомому гальмуванні затвердження фінансового плану компанії нібито через спроби отримати 15% прибутку від її діяльності за 2018 рік.

У прес-службі ДП уточнили, що т.в.о. президента компанії призначили Олександра Лося, а президента Олександра Донця поки не звільняли, оскільки він перебуває на лікарняному.

Нагадаємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Раніше на нараді РНБО зробили висновок, що "Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями.